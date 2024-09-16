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        Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği ofisi açıldı

        Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği ofisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 11:01 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:27
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        Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği ofisi açıldı
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        Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği ofisi açıldı.

        Sarıkamış Belediyesi İşhanı içinde bulunan ofisin açılışına, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği Başkanı Bülent Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, il genel ve belediye meclisi üyeleri ve kayak ile snowboard eğiticileri katıldı.

        Dernek Başkanı Yılmaz, turizme hizmet eden dernek olarak ilçede böyle bir ofise ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Ülkemizin ve bölgemizin turizmine katkı sağlamak için 160 üyemizle hizmet veren bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bizlere destek veren, katkı sunan kaymakamımıza, belediye başkanımıza, spor camiamıza, ofisimizin açılışına katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri

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