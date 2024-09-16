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        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

        Kars ile Kağızman ve Susuz ilçelerinde kaçakçılara yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 12:27 Güncelleme: 16.09.2024 - 13:21
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        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
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        Kars ile Kağızman ve Susuz ilçelerinde kaçakçılara yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

        Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezi, Kağızman ve Susuz ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin çalışma başlatıldı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, bir ay içinde farklı adreslere operasyon düzenledi.

        Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, elektrikli sigara sarma makinesi, 33 bin 750 boş/doldurulmuş makaron, 255 paket gümrük kaçağı sigara, 95 kilo 800 gram kıyılmış tütün, 27 kilo 900 gram nargile tütünü, 25 şişe sahte alkollü içki, 300 litre etil alkol, 30 elektronik aleti ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

        Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilere Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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