Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, elektrikli sigara sarma makinesi, 33 bin 750 boş/doldurulmuş makaron, 255 paket gümrük kaçağı sigara, 95 kilo 800 gram kıyılmış tütün, 27 kilo 900 gram nargile tütünü, 25 şişe sahte alkollü içki, 300 litre etil alkol, 30 elektronik aleti ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, bir ay içinde farklı adreslere operasyon düzenledi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezi, Kağızman ve Susuz ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin çalışma başlatıldı.

Kars ile Kağızman ve Susuz ilçelerinde kaçakçılara yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

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