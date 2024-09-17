Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Unutulmaya yüz tutan saraçlığa ilerleyen yaşına rağmen veda etmiyor

        HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Zeki Dur, unutulmaya yüz tutan saraçlık mesleğini 60 yılı aşkın süredir devam ettiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 12:12 Güncelleme: 17.09.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Unutulmaya yüz tutan saraçlığa ilerleyen yaşına rağmen veda etmiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Zeki Dur, unutulmaya yüz tutan saraçlık mesleğini 60 yılı aşkın süredir devam ettiriyor.

        Gelişen teknoloji ve modern hayatın getirdiği değişimlerle unutulmaya yüz tutan saraçlık (koşum ve eyer takımı yapıp satma) mesleği, Sarıkamış'ta yaşayan 84 yaşındaki Zeki ustanın ellerinde yaşatılıyor.

        Genç yaşlarda babasından devraldığı mesleği 60 yılı aşkın süredir büyük bir aşkla sürdüren Dur, gençlerin ilgi göstermemesi ve atların yerini modern araçların alması nedeniyle mesleğin geleceği konusunda endişe duyuyor.

        İlerleyen yaşına rağmen hala umutla mesleğini yaşatmak için elinden geleni yapmaya devam eden Dur, sağlığı el verdiği müddetçe saraçlığı sürdürmek istiyor.

        - "Artık çırak bulamıyoruz, kimse çalışmıyor"

        Zeki Dur, AA muhabirine, gün geçtikçe saraçlığın artık yok olmaya yüz tuttuğunu söyledi.

        Babasından öğrendiği mesleğini, sağlığı yerinde olduğu sürece yürütmeye çalışacağını ifade eden Dur, şöyle konuştu:

        "84 yaşındayım, bu bölgede tek bu işi yapıyorum. Karahamza köyünde çiftçilik yapıyordum, daha sonra buraya geldim, at arabası koşuyordum. Ardından baba mesleği olan bu işi yapmaya başladım. Mesleği babamdan öğrendim. Yıllardır bu işi yapıyorum ama artık çırak bulamıyoruz, kimse çalışmıyor. Şimdi bölgede at sayısı da azaldı."

        Çiftçilerden Orhan Cengiz ise bölgede bu işi yalnızca Zeki ustanın yaptığını belirterek, "Babasına, anasına rahmet olsun, işimizi görüyor. Bir çırağı olsaydı, o devam ederdi, daha iyi olurdu." dedi.

        At sahiplerinden Halil Çamlı da mesleğin yaşatılması gerektiğini ifade ederek, "Atlarımızın koşu takımları hamut (atların boynuna katılan çember), gömlek, başlık ve dizgini bir tek Zeki amca yapıyor. O da olmazsa zaten yapan kimse yok, ondan Allah razı olsun." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        'Hafize Ana'nın zili çalındı
        'Hafize Ana'nın zili çalındı
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Konut satışlarında artış
        Konut satışlarında artış
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Trump'a 'suikast girişiminde' yeni görüntüler!
        Trump'a 'suikast girişiminde' yeni görüntüler!
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi

        Benzer Haberler

        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
        Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği ofisi açıldı
        Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği ofisi açıldı
        AK Parti Grup Başkanı Güler, Kars'ta konuştu:
        AK Parti Grup Başkanı Güler, Kars'ta konuştu:
        Sarıkamış'ta gasilhane binasının temeli atıldı
        Sarıkamış'ta gasilhane binasının temeli atıldı
        Sarıkamış'ta İlköğretim Haftası törenle kutlandı
        Sarıkamış'ta İlköğretim Haftası törenle kutlandı
        Kars'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı