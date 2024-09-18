Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Sarıkamış'ta üretilen sobalar 8 ilde satışa sunuluyor

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üretilen sobalar, Türkiye'nin doğusundaki 8 il ve ilçelerde satışa sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 11:35 Güncelleme: 18.09.2024 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıkamış'ta üretilen sobalar 8 ilde satışa sunuluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üretilen sobalar, Türkiye'nin doğusundaki 8 il ve ilçelerde satışa sunuluyor.

        Sarıkamış Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 4 ayrı imalathanede 12 ay süreyle 40 işçinin ürettiği 100 bin sac soba, kamyonlara yüklenerek Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bitlis, Bingöl ve Muş'a gönderiliyor.

        Odun, kömür, tezek yakılabilen kovalı, 10 çeşit değişik ebat ve tipteki sac ve emaye sobaların fiyatı 500 ile 1000 lira arasında değişiyor.

        İmalathane sahibi Osman Yıldız, AA muhabirine Sarıkamış'ta sac soba imalatının çok eski yıllara dayandığını söyledi.

        Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış şartlarına dayanıklı herkesin bütçesine uygun kaliteli ve ucuz sobalar ürettiklerini dile getiren Yıldız, "Yaklaşan kışa hazırlık olarak bizim bu imalathanede yılın 12 ayı üretim yapılmaktadır. Eylül, ekim aylarında gelen siparişler üzerine Doğu Anadolu bölgesinin birçok yerine başta Ardahan, Iğdır, Kars, Muş il ve ilçelere günde 100 soba imal ederek gönderiyoruz.10 çeşit soba yapımı elimizde mevcut gelen talep üzerine farklı sobalarda üretilerek satılmaktadır." diye konuştu.

        İmalathanede soba yapımı öğrenen çıraklardan Mehmet Yıldız, güzel bir sanat öğrendiğini belirterek, "Yaz dönemlerinde boş kaldığım zamanlarda arkadaşlarla soba yapan akrabaların yanında bu sanatı öğrendik." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        "Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk yok"
        "Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk yok"
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Polise de hakaret etti
        Polise de hakaret etti
        İzmir'de beyaz sinek alarmı! Yeşil alanlardı sardı
        İzmir'de beyaz sinek alarmı! Yeşil alanlardı sardı
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Görünce bakmaya doyamadı! İşte yeşil balın sırrı!
        Görünce bakmaya doyamadı! İşte yeşil balın sırrı!
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        Hangisi daha soğuk: Kuzey mi güney mi?
        Hangisi daha soğuk: Kuzey mi güney mi?
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        Okullarda hijyen alarmı!
        Okullarda hijyen alarmı!
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma
        Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma
        Tavuk eti yıkanır mı?
        Tavuk eti yıkanır mı?
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler

        Benzer Haberler

        Yeşil bala bakmaya doyamadı
        Yeşil bala bakmaya doyamadı
        Kars'ta ehliyet sınavında kopya çeken kişi ile yardım aldığı şüpheli yakala...
        Kars'ta ehliyet sınavında kopya çeken kişi ile yardım aldığı şüpheli yakala...
        Kars'ta çiftçilere eğitim, ekipman ve hibe desteği
        Kars'ta çiftçilere eğitim, ekipman ve hibe desteği
        Kars'ın köy yolları sıkıştırılmış betonla yenileniyor
        Kars'ın köy yolları sıkıştırılmış betonla yenileniyor
        Unutulmaya yüz tutan saraçlığa ilerleyen yaşına rağmen veda etmiyor
        Unutulmaya yüz tutan saraçlığa ilerleyen yaşına rağmen veda etmiyor
        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 32 şüpheli yakalandı