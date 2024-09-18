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        Kars'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı

        Kars'ta "kasten yaralama" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü ile aranan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 13:53 Güncelleme: 18.09.2024 - 13:53
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        Kars'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı
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        Kars'ta "kasten yaralama" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü ile aranan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), "kasten yaralama" suçundan arananlara yönelik çalışma yaptı.

        JASAT timleri ve İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarla, kesinleşmiş hapis cezaları olan 6 hükümlü ile aranması bulunan 6 şüpheli yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Aranan 6 şüpheli de sevk edildikleri adliyede, savcılıktaki sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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