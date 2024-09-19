Doğu Anadolu Bölgesi'nde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Ağrı ve Tunceli'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydan'ında düzenlenen törende, Vali Vekili Lokman Düzgün, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Salih Mesci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından şiir okundu.

Mesci, törende gaziliğin ömür boyu taşınacak bir şeref olduğunu söyledi.

Gazilerin, şehitlerle birlikte Cumhuriyet'in teminatı ve temel taşları olduğunu vurgulayan Mesci, "Şehit ve gazi toprağı vatan, insan ulus yapan değerlerdir. Vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar daha güzel bir şey olamaz. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Bugün de aziz vatanın bölünmez bütünlüğüne saldıranlara karşı canımızı vermeye hazırız." diye konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Hava Üsteğmen Sıraç Kasap ise düşmana karşı kahramanca mücadele eden Türk askeri var olduğu müddetçe bölünmez bütünlüğe kast edenlerin emellerine ulaşamayacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Karskapı Şehitliği'nde devam eden programda, dualar edildi ve şehitliklere karanfil bırakıldı. Törene, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, gaziler ile vatandaşlar katıldı. - Kars Kars'ta, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kars Valisi Ziya Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler şiirler okudu. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kars İl Temsilcisi Gazi Ercan Akbulak, törende, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı. Akbulak, şunları kaydetti: "Bizim muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda, cesaret ve yiğitlik ise şanlı tarihimizde mevcuttur. Yüreğinde ve dimağında vatan ve millet sevgisiyle görev yaparken canlarını ortaya koyan ve gazilikle müjdelenen tüm arkadaşlarıma, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e gazi unvanının verişini 103. yıl dönümünde tüm milletimiz nezdinde şükranlarımı sunuyorum."

Konuşmaların ardından Hükümet Konağı önünden başlayan "Kahramanlarla Yürüyoruz" temalı yürüyüş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nde son buldu, burada da tüm şehitler için dua edildi. Sarıkamış ilçesinde de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı. - Ardahan Ardahan'da Valilik önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir'in konuşma yaptığı törende, Vali Hayrettin Çiçek, gazilerle ilgilendi, günlerini tebrik etti.

Kongre Caddesi'nde yapılan yürüyüşün ardından Milli Egemenlik Parkı'nda toplanan katılımcılar, daha sonra Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ziyarette bulundu. - Erzincan Erzincan'da Vali Yardımcısı Neslihan Kısa Duman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kurum müdürleri, gaziler ve öğrenciler ile askeri erkan, Atatürk Parkı'nda buluşarak belediye binası önüne kadar yürüyüş yaptı. Belediye önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, törende, kahraman Türk milletinin asla vatansız, bayraksız ve hürriyetsiz yaşamadığını söyledi. Gururla taşıdıkları gazi unvanının atalardan kendilerine intikal eden en büyük miras olduğunu vurgulayan Taş, "19 Eylül Gaziler Günü, bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında, devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gururla şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür." dedi. Törenin ardından Vali Hamza Aydoğdu ve beraberindekiler, Erzincan Muharip Gaziler Derneği'ne ziyaret ederek bir süre gazilerle görüştü.

Törene, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, askerler ve protokol üyeleri katıldı. Daha sonra gaziler ve il protokolü, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'ne geçerek "Gaziler Günü" oratoryosunu izledi. - Ağrı Ağrı'daki program, Abide Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na, valilik, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelengi sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, Vali Mustafa Koç ve beraberindekiler Hava Şehitliği Anıtı'na karanfil bıraktı, dua etti. Burada sona eren programın ardından Vali Koç, il protokolü, gaziler ve öğrenciler, Türk bayrakları eşliğinde Millet Bahçesi'ne kadar yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Yapılan çeşitli etkinliklerin ardından Merkez Camisi'nde mevlit okundu. - Tunceli Tunceli'de de Atatürk Stadı önünde toplanan katılımcılar, kortej oluşturarak ellerinde Türk bayraklarıyla Valilik bahçesine yürüdü.