Kars'ta havuza düşerek yaralanan atmaca tedavi altına alındı
Kars'ta yüzme havuzuna düşerek yaralanan atmaca, tedavi altına alındı.
Kars'ta yüzme havuzuna düşerek yaralanan atmaca, tedavi altına alındı.
Kentte yarı olimpik kapalı bir yüzme havuzunda görevli personel, havuzun içinde bir atmaca olduğunu fark etti.
Havuzdan çıkmaya çalışırken yaralanan kuş, ihbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.
Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürülen kuş, tedavi altına alındı.
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