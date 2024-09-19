Kars'ta havuza düşerek yaralanan atmaca tedavi altına alındı

Kentte yarı olimpik kapalı bir yüzme havuzunda görevli personel, havuzun içinde bir atmaca olduğunu fark etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.