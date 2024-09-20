BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, Kars'ta konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, "Narin kızımızı ve Tekirdağ'da Sıla bebeğimizi hep beraber gördük, bu tip insanlar için idam istiyoruz." dedi.

Eren, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Büyük Birlik Partisi'nin Doğu ve Güneydoğu ziyaretleri kapsamında bugün de Kars'a geldikleri söyledi.

Kars'taki teşkilatlarını ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinlediklerini ifade eden Eren, "Büyük Birlik Partisi bildiğiniz üzere 31 yıldır Türkiye siyaset hayatında her zaman 'mesele vatansa gerisi teferruat' diyerek yola çıkmış bir partidir." dedi.

İdamın gelmesi için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Eren, şunları kaydetti: "Partimiz, grubu olan DEM Parti hariç bütün partileri ziyaret edecek, idamın gelmesi için elinden geleni yapacaktır. Biz Büyük Birlik Partisi olarak idamı niçin ve neler için istiyoruz? Bildiğiniz üzere, 1 aydır Narin kızımızı ve Tekirdağ'da Sıla bebeğimizi hep beraber gördük, bu tip insanlar için idam istiyoruz. İkincisi ise Mehmetçiğimizi, polisimizi, öğretmenimizi şehit edenler eden teröristler için. Tabii bu teröristler, bizzat vur emrini verenler ve bizzat bombayı veya kurşunu sıkanlar için istiyoruz. İdamın gelmesi için Büyük Birlik Partisi elinden gelen bütün gayreti ve çabayı gösterecek. İnşallah idam gelecek diyoruz." diye konuştu.