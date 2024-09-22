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        Kars Ovası'nda silajlık mısır hasadına başlandı

        Kars'ın Selim ilçesinde hayata geçirilen projeyle bin dönüm alanda ekilen silajlık mısırın hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 15:46 Güncelleme: 22.09.2024 - 16:06
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        Kars Ovası'nda silajlık mısır hasadına başlandı
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        Kars'ın Selim ilçesinde hayata geçirilen projeyle bin dönüm alanda ekilen silajlık mısırın hasadına başlandı.

        Özellikle büyükbaş hayvancılıkta kaba yem ihtiyacının karşılanması için kullanılan silajlık mısır, son yıllarda çiftçilerin gözdesi oldu.

        Kentte tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin, mısırların sağanaklardan olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba sarf edip hasat yapıyor.

        Çiftçilerden Süreyya Kılıç, AA muhabirine, silajlık mısır ektiği 20 dönümlük tarladan yaklaşık 160 ton silajlık mısır elde edeceklerini söyledi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün tavsiyesi üzerine bu yıl ektikleri silajlık mısırdan güzel verim elde ettiklerini anlatan Kılıç, "Bu silajlık mısırı ilk başta yaptığımız zaman başarır mıyız, başaramayız diye endişemiz vardı. Ektik, çok başarılı olduk ve güzel verim alıyoruz. 20 dönümde yaklaşık 140-160 ton arası silaj elde etmeyi hedefliyoruz. Hayvanlarımız kışın ortasında yeşillik yiyor, katkı olarak da arpa kırması ve yem de yediriyoruz. Kışın hayvanlarımız aynı yaz gibi süt veriyor, hiçbir sıkıntımız yok." diye konuştu.

        Kılıç, tarım ve hayvancılıkla uğraşanlara silajlık mısır ekmelerini tavsiye etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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