Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu

İlçede başlayan sağanak bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

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