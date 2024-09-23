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        Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 19:18 Güncelleme: 23.09.2024 - 19:27
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        Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

        İlçede başlayan sağanak bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken araç sürücüleri kontrollü şekilde ilerledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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