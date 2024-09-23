Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.
İlçede başlayan sağanak bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken araç sürücüleri kontrollü şekilde ilerledi.
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