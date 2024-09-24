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        Kars'ta otelde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kars'ta 7 katlı otelde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 09:21 Güncelleme: 24.09.2024 - 09:21
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        Kars'ta otelde çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Kars'ta 7 katlı otelde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Faik Bey Caddesi'ndeki bir otelin 4. katında yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, otelde mahsur kalanların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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