Kars'ta otelde çıkan yangına müdahale ediliyor

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, otelde mahsur kalanların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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