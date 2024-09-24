Kars'ta otelde çıkan yangına müdahale ediliyor
Kars'ta 7 katlı otelde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kars'ta 7 katlı otelde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Faik Bey Caddesi'ndeki bir otelin 4. katında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, otelde mahsur kalanların tahliyesi için çalışma başlatıldı.
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