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        Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Kars'ta "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 16:39 Güncelleme: 24.09.2024 - 16:39
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        Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Kars'ta "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda apart eve düzenlenen operasyonda, şüpheli K.C (21) ile M.K (20) gözaltına alındı.

        Yapılan aramada, 3 parça halinde 6,45 gram esrar, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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