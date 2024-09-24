Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Kars'ta "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
Kars'ta "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda apart eve düzenlenen operasyonda, şüpheli K.C (21) ile M.K (20) gözaltına alındı.
Yapılan aramada, 3 parça halinde 6,45 gram esrar, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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