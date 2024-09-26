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        Kars'ta tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya bırakıldı

        Kars'ta yaralı ve bitkin halde bulunan kızıl şahin, tedavi ve bakımlarının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 15:15 Güncelleme: 26.09.2024 - 15:15
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        Kars'ta tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya bırakıldı
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        Kars'ta yaralı ve bitkin halde bulunan kızıl şahin, tedavi ve bakımlarının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bir süre önce vatandaşlarca yaralı ve bitkin halde bulunan kızıl şahin, ekiplerce koruma altına alındı.

        Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakımları yapılan ve tedavisi tamamlanan kızıl şahin, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Sağlığına kavuşan ve artık özgürce kanat çırpan kızıl şahin, bırakıldıktan sonra hızla uçup gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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