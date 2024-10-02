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        Kağızman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı

        Kağızman ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 09:20 Güncelleme: 02.10.2024 - 09:20
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        Kağızman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı
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        Kağızman ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kağızman İstiklal Alanı'ndaki törene, Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Garnizon Komutanı Binbaşı Engin Demirhan, Kağızman Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Komiser Ahmet Ergin, gaziler, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Öğretmen Uğur Önder Çapur, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Kağızman Halime Arslan Yıldız ilkokulu halk oyunları ekibinin gösteri yaptığı ve öğrencilerin şiir okuduğu törende, Erzurum Büyükşehir Belediye Mehteran Takımı da sahne aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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