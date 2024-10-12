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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kars'ta e-Nabız hakkında konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi'ne ilişkin, "Hiçbir verinin başka bir yere ulaşma şansı e-Nabız üzerinden yok. Bunu net söylüyorum. Bu konulara itibar edilmemesini istiyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 11:48 Güncelleme: 12.10.2024 - 11:48
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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kars'ta e-Nabız hakkında konuştu:
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi'ne ilişkin, "Hiçbir verinin başka bir yere ulaşma şansı e-Nabız üzerinden yok. Bunu net söylüyorum. Bu konulara itibar edilmemesini istiyorum." dedi.

        Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kars'a gelen Memişoğlu, Vali Ziya Polat'ı valilikteki ziyaretinin ardından burada ilgililerle bir süre görüştü.

        Burada gazetecilere açıklama yapan Memişoğlu, Kars'ta olmaktan son derece mutlu olduğunu, Kars'ta daha iyi nasıl sağlık hizmeti vermek için çalışma yaptıklarını, Kars'ın çok stratejik bir il ve bölgenin merkezi konumunda bulunduğunu belirtti.

        Türkiye'nin sağlık bilişimi altyapısında dünyaya örnek bir ülke olduğunu vurgulayan Memişoğlu, bunun en net göstergesinin Kovid-19 dönemindeki başarı olduğunu anlattı.

        E-Nabız sisteminin Türkiye'de sağlığın temelini oluşturduğunu vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti:

        "Bu sistem özellikle 2014'ten sonra sağlık sistemimizin bilgi, veri anlamında temeli olmuş durumda. Temel bilişim anlamında Türkiye'nin temeli. Esasında herkesin veri bankası. Kişiye özel şifrelenmiş durumdadır. Bir başkası, hastanın kendisi dışında kimse göremez. Özel güvenlikli olarak tutulur. Özel yazılımlarla, özel denetlemelerle güvenliği sağlanır. Özellikle Kovid-19'da takibini sağlamış, rüştünü ispatlamış bir sistem. Dünyanın çok gelişmiş dediğimiz ülkeleri aşı olduktan sonra günlerce insanlara aşı kartı veremezken biz bu sistem üzerinden kişiye saniyesinde aşı kartını ulaştırdık."

        Sisteme ilişkin spekülasyonlara aldırış edilmemesini isteyen Memişoğlu, devletin resmi kurumlarında yapılan açıklamaların dikkate alınmasını önerdi.

        - "Ben bile bakan olarak bunu göremem"

        E-Nabız üzerinden yapılan spekülasyonların kendisini üzdüğünü ifade eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

        "Çok net söylüyorum, Türkiye'nin değerlerine, Türkiye'nin sahip olduğu bu güzel işe nifak sokarak, fitne, fesat üreterek bunları küçümseyerek veya başka yönlere çekerek, lütfen güven kaybına sebebiyet vermesinler. Hiçbir verinin başka bir yere ulaşma şansı e-Nabız üzerinden yok. Bunu net söylüyorum. Bu konulara itibar edilmemesini istiyorum. Resmi kurumlarının bilgilendirmelerine lütfen güvenilmesini istiyorum. Ben bile bakan olarak bunu göremem."

        Memişoğlu, daha sonra Kars Belediyesi ve ardından kent merkezinde esnaf ziyareti yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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