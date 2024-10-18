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        Kars'ta yolcu otobüsünde koltuk altına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi

        Kars'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yolcu otobüsünde koltuk altına zulalanmış 190 parça halinde 492,75 gram eroin ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 14:06 Güncelleme: 18.10.2024 - 14:16
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        Kars'ta yolcu otobüsünde koltuk altına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi
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        Kars'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yolcu otobüsünde koltuk altına zulalanmış 190 parça halinde 492,75 gram eroin ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu.

        Narkotik dedektör köpeği "Şila" ile yapılan aramada, koltuğun altına zulalanmış 190 parça halinde toplam 492,75 gram eroin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 İran uyruklu zanlı, ilgili hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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