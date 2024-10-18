Kars'ta yolcu otobüsünde koltuk altına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 İran uyruklu zanlı, ilgili hakimlikçe tutuklandı.

Narkotik dedektör köpeği "Şila" ile yapılan aramada, koltuğun altına zulalanmış 190 parça halinde toplam 492,75 gram eroin ele geçirildi.

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