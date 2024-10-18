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        Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, muhtarlarla buluştu

        Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 16:31 Güncelleme: 18.10.2024 - 16:31
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        Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, muhtarlarla buluştu
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        Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        İlçedeki bir restoranda düzenlenen yemek programına, Kaymakam Okan Daştan, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Ulusoy, Jandarma Komutanı Üsteğmen Yaşar Ovacık, İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Karadeniz, daire amirleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

        Kaymakam Daştan, muhtarların gününü kutlayarak, "Muhtarlık teşkilatı tarihi ve köklü bir teşkilattır. Bugün de vatanımızın, memleketimizin her tarafında muhtarlarımız hala çok önemli görevler ifa ediyor. Vatandaşla devlet arasında köprü vazifesini görüyorlar. Vatandaşlar, taleplerini yetkili mercilere muhtarlar vasıtasıyla iletmiş oluyorlar." dedi.

        Konuşmanın ardından Daştan, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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