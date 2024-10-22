Kars'ta "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'ı ziyaretinin 100. Yılı ve Anadolu Zaferi" sempozyumu başladı

Kars Kafkas Üniversitesi'nde "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'ı ziyaretinin 100. Yılı ve Anadolu Zaferi" konulu sempozyum düzenlendi.

Üniversitenin Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sempozyum düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Mitat Durmuş, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele sonrası Anadolu'yu yakından görmek amacıyla 30 Ağustos 1924'te Dumlupınar'dan başlattığı ve "Sonbahar Gezileri" olarak anılan yurt gezilerine çıktığını söyledi.

Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı Dr. Ömer Gök de Türk Masal Külliyatı Projesi kapsamında 81 ilden 6 bin 213 masalın sistemlerine yüklendiğini, bu masallardan 2 bin 315'inin de denetimlerden geçerek araştırmacıların hizmetine sunulduğunu belirterek, "Bugün burada Atatürk'ün Kars'ı ziyareti nedeniyle yazılan ve başkanlığımız tarafından yayımlanan 'Anadolu Zaferi Yahut Panik' adlı piyes de ilk defa burada görücüye çıkacak." ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Kafkas halk oyunları ekibi "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" adlı folklor gösterisini sundu.