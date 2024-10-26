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        Bozayılar havalar soğuyunca ormandan çıkıp Sarıkamış ilçe merkezine indi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda yiyecek bulmakta zorlanan bozayılar, havalar soğuyunca ilçe merkezine inerek yiyecek aradı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 11:45 Güncelleme: 26.10.2024 - 11:45
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        Bozayılar havalar soğuyunca ormandan çıkıp Sarıkamış ilçe merkezine indi
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda yiyecek bulmakta zorlanan bozayılar, havalar soğuyunca ilçe merkezine inerek yiyecek aradı.

        Sarıkamış'ın 2 bin 200-2 bin 800 rakımlı sarıçam ağaçlarının çoğunlukta olduğu ormanlık alanlarında yaşayan ve dünyanın tek göç eden ayıları olarak literatüre giren bozayılar, ilçedeki çöp konteynerlerinden beslenirken görüntülendi.

        Yaz döneminde ormanlık alanlarda yaban meyvelerle beslenen bozayılar, sonbaharda kış uykusuna yatmadan besin depolamak için hazır yiyecek olarak gördükleri çöplerden besleniyor.

        Son günlerde ormanlık alana yakın Tepe Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının olduğu bölgeye ve İnönü Mahallesi'ne gelen bozayılar, çöp konteynerlerini tek tek devirerek buldukları yiyeceklerle karnını doyurup ormana dönüyor.

        TOKİ konutları sakinlerinden Şenay Vanlı, AA muhabirine, havaların soğumasıyla ayıların daha sık geldiğini belirterek, "Havalar soğuk olduğu için ormanda yiyecek bulamıyorlar. Buraya gelip çöp bidonlarını devirerek yiyecek arıyorlar, ama tehlike arz ediyorlar, insanlara saldırıyorlar." ifadesini kullandı.

        Vatandaşlardan Gökhan Karadağ ise bozayıların akşamları ikişerli, üçerli gruplar halinde mahalleye geldiğini anlattı.

        Bunun bir tehlike oluşturduğunu dile getiren Karadağ, "Akşamları geç saatlerde mahallede gezmemiz mümkün değil. Kış yaklaşıyor hayvanlar orman içinde gıda bulamadığı için çöplere gelip gıda bulmaya çalışıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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