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        Kars'ta hayvan otlatma meselesinden çıkan kavgada 1 kişi öldü

        Kars'ın Akyaka ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 17:05 Güncelleme: 01.11.2024 - 17:05
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        Kars'ta hayvan otlatma meselesinden çıkan kavgada 1 kişi öldü
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        Kars'ın Akyaka ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        İbiş köyünde A.G. ile T.A. arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        A.G'nin yanındaki silahla ateş ettiği T.A. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. T.A'nın cenazesi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

        A.G. ise Akyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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