Kars'ta kaybolan yaşlı kadın dere yatağında ölü bulundu

İlk incelemede vücudunda kesi ya da darp izine rastlanmayan Alioğlu'nun Alzheimer hastası olduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Alioğlu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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