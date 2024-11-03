Akyaka'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Akyaka Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdür Vekili Semra Demir, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Törene, İlçe Kaymakamı İsmail Demirtaş, Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, gaziler, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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