Kars'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle Erzurum-Kars kara yolunun bir yönü ulaşıma kapatılırken, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

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