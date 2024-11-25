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        Kars'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 23:42 Güncelleme: 25.11.2024 - 23:45
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        Kars'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Reşat B. idaresindeki 36 ABE 266 plakalı otomobil, Kazantaş köyü mevkisinde Erdinç A'nın kullandığı 08 ABH 821 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada, otomobilde bulunan Eylem B. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Erzurum-Kars kara yolunun bir yönü ulaşıma kapatılırken, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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