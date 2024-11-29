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        Kars'ta öğretmenleri taşıyan minibüs otomobile çarptı, 12 öğretmen yaralandı

        Kars'ta öğretmenleri taşıyan minibüs otomobile çarptı, 1'i ağır 12 öğretmen yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 09:54 Güncelleme: 29.11.2024 - 09:59
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        Kars'ta öğretmenleri taşıyan minibüs otomobile çarptı, 12 öğretmen yaralandı
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        Kars'ta öğretmenleri taşıyan minibüs otomobile çarptı, 1'i ağır 12 öğretmen yaralandı.

        Süleyman Tut idaresindeki 36 M 0083 plakalı öğretmenleri taşıyan minibüs, Tekneli köyü girişinde öğretmen olan Adem Yıldız'ın kullandığı 36 SB 254 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü öğretmen Yıldız ile minibüsteki öğretmenler N.A, M.T, M.E, A.Ç, M.K, F.U, B.Ç, E.Z.Y, B.K, E.K, M.C, yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

        Yaralı öğretmenler, Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırdı.

        Otomobil sürücüsü Adem Yıldız'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, AA muhabirine, öğretmenlere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Digor'da 2 okulda görev yapan 15 öğretmenimizin bulunduğu minibüs ile özel aracıyla okula gitmekte olan öğretimizin olduğu araç kazaya karıştı. Öğretmenlerimizin gene durumu iyi, 1 arkadaşımızın durumu ağır, onun da kontrolleri yapılıyor, durumunu takip ediyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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