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        Kars'ta terör propagandası iddiasıyla yakalanan 12 şüpheli serbest bırakıldı

        Kars'ta sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yakalanan 12 şüpheli serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 16:20 Güncelleme: 05.12.2024 - 16:20
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        Kars'ta terör propagandası iddiasıyla yakalanan 12 şüpheli serbest bırakıldı
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        Kars'ta sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yakalanan 12 şüpheli serbest bırakıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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