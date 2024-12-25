Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Yeni sezonun ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi son durağı Kars'a geldi

        Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 32,5 saatlik yolculuğun ardından son durak Kars'a ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 01:19 Güncelleme: 25.12.2024 - 01:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni sezonun ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi son durağı Kars'a geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 32,5 saatlik yolculuğun ardından son durak Kars'a ulaştı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2024-2025 dönemi ilk seferi kapsamında 23 Aralık'ta 14.00'te Kars'a gitmek üzere tarihi Ankara Garı'ndan yola çıktı.

        Erzincan ve Erzurum'da durduktan sonra yaklaşık 32,5 saatlik yolculuğun ardından saat 22.35'te Kars Tren Garı'na ulaşan yolcular, çiçeklerle karşılandı. Kentin yöresel ürünlerini tadan yolcular, kendilerini karşılayan Karslı aşıklar ile Kafkas Halk Oyunları ekibiyle fotoğraf çektirdi.

        Garın önünde oluşturulan "Kars" yazısının meşale ile yakılmasıyla karşılama sona erdi.

        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasındaki patlama nedeniyle, karışlamadaki çalgı ve gösteriler iptal edildi.

        Vali Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, ilk seferini yapan Turistik Doğu Ekspresi'nin gazi Kars'a, şehitler diyarına, Ani'ye, ilk Türk şehrine ve lezzetler diyarına geldiğini söyledi.

        Kazasız, belasız ve bereketli bir sezon dileyen Polat, "Turistik Doğu Ekspresi ile gazi Kars'ımız turizmde çok önemli bir destinasyon noktası oldu. Bu seferlerin başlamasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Balıkesir'de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Polat, patlama nedeniyle treni müziksiz ve eğlencesiz karşıladıklarını belirtti.

        TCDD Taşımacılık AŞ Müşteri Hizmetleri Dairesi Başkanı Murat Akçay ise Turistik Doğu Ekspresi sezonun ilk seferine çıktığını dile getirerek, "Erzurum ve Erzincan'da mola verdik, gelen yolcular inşallah Kars'ın hem gastronomisini tadacaklar hem de tarihi ve kültürel yerlerini gezecekler." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        Narin Güran dosyasında yeni gelişme
        Narin Güran dosyasında yeni gelişme
        ABD'nin kimseye satmadığı uçak: F-22
        ABD'nin kimseye satmadığı uçak: F-22
        Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri!
        Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri!
        Çevreyi kirletenlere verilecek cezalar belli oldu
        Çevreyi kirletenlere verilecek cezalar belli oldu
        Rusya: ABD virüs laboratuvarları kurdu
        Rusya: ABD virüs laboratuvarları kurdu
        Fenerbahçe'den Rashford'a kanca!
        Fenerbahçe'den Rashford'a kanca!
        9 aylık hamileydi! Evinde ölü bulundu
        9 aylık hamileydi! Evinde ölü bulundu
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        İran, Whatsapp yasağını kaldırdı
        İran, Whatsapp yasağını kaldırdı
        Ankara'da 'sahte içki' operasyonu! 40 milyon TL'lik ürün ele geçirildi
        Ankara'da 'sahte içki' operasyonu! 40 milyon TL'lik ürün ele geçirildi
        Çin: ABD ateşle oynuyor
        Çin: ABD ateşle oynuyor
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        Dybala listede ikinci sırada!
        Dybala listede ikinci sırada!
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler

        Benzer Haberler

        Kars'ta 37 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başv...
        Kars'ta 37 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başv...
        Eskimo usulü balık avı için Çıldır Gölü'ne ilk ağlar atıldı
        Eskimo usulü balık avı için Çıldır Gölü'ne ilk ağlar atıldı
        Ardahan'da soğuk hava, Kars'ta ise kar ve sis etkili oldu
        Ardahan'da soğuk hava, Kars'ta ise kar ve sis etkili oldu
        Sosyal medyadan giysi satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2...
        Sosyal medyadan giysi satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2...
        Kars'ta "Sarıkamış şehitleri" için temsili nöbet tutuldu
        Kars'ta "Sarıkamış şehitleri" için temsili nöbet tutuldu
        Sarıkamış şehitlerini anmak için Allahuekber Dağı'na tırmandılar
        Sarıkamış şehitlerini anmak için Allahuekber Dağı'na tırmandılar