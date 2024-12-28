Kars'ta sahte içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı

İmalathanelerde yapılan aramada, 17 şişe halinde 46 litre sahte alkollü içki, sahte alkollü içki yapımında kullanılan 24 şişe halinde 120 litre etil alkol ve 72 şişe içerisinde aroma kiti ile 2 huni ele geçirildi.

Polis ekipleri, yasa dışı alkol imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edilen 1 ikamet, 1 iş yeri ve 1 depoya yapılan operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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