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        Kars'ta sahte içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Kars'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 09:40 Güncelleme: 28.12.2024 - 10:27
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        Kars'ta sahte içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Kars'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi sahte-kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, yasa dışı alkol imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edilen 1 ikamet, 1 iş yeri ve 1 depoya yapılan operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        İmalathanelerde yapılan aramada, 17 şişe halinde 46 litre sahte alkollü içki, sahte alkollü içki yapımında kullanılan 24 şişe halinde 120 litre etil alkol ve 72 şişe içerisinde aroma kiti ile 2 huni ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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