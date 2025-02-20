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        Kars'ta yolu kardan kapanan köydeki KOAH hastasını ekipler hastaneye ulaştırdı

        Kars'ın Selim ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki KOAH hastası, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 17:15 Güncelleme: 20.02.2025 - 17:15
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        Kars'ta yolu kardan kapanan köydeki KOAH hastasını ekipler hastaneye ulaştırdı
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        Kars'ın Selim ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki KOAH hastası, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Darboğaz köyünde rahatsızlanan KOAH hastası Resul Kaya'nın durumunun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, köy içi yolların kapalı olması nedeniyle hastayı alamadı.

        İhbar üzerine köye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açarak ambulansın geçişini sağladı.

        Sağlık ekiplerince evinden alınan Kaya, Selim Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Kaya'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kars Valisi Ziya Polat da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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