Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Ardahan-Kars ile Kars-Göle kara yolu, tırların geçişine kapatıldı

        Ardahan-Kars ve Kars-Göle kara yolunda yoğun buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 17:54 Güncelleme: 20.02.2025 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan-Kars ile Kars-Göle kara yolu, tırların geçişine kapatıldı
        ABONE OL

        Ardahan-Kars ve Kars-Göle kara yolunda yoğun buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.

        Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Olumsuz hava koşulları sebebiyle Kars-Ardahan kara yolunun Susuz mevkisinde yoğun buzlanma meydana geldi.

        Yol, tır ve çekicilerin geçişine kapatıldı.

        Kar yağışının yoğunlaştığı Kars-Göle kara yolu da tırların geçişine kapatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamile karısına ateş açtı!
        Hamile karısına ateş açtı!
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        "Donald Trump: Kral olmak isteyen"
        "Donald Trump: Kral olmak isteyen"
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı

        Benzer Haberler

        Kars'ta yolu kardan kapanan köydeki KOAH hastasını ekipler hastaneye ulaştı...
        Kars'ta yolu kardan kapanan köydeki KOAH hastasını ekipler hastaneye ulaştı...
        Kars'ta kapanan köy yolu sayısı 156'ya çıktı
        Kars'ta kapanan köy yolu sayısı 156'ya çıktı
        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 55 köy yolu ulaşıma kapandı
        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 55 köy yolu ulaşıma kapandı
        Kars'ta kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
        Kars'ta kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
        Kars ve Ardahan'da eğitime 'kar' engeli
        Kars ve Ardahan'da eğitime 'kar' engeli
        Kars'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı