Ardahan-Kars ile Kars-Göle kara yolu, tırların geçişine kapatıldı
Ardahan-Kars ve Kars-Göle kara yolunda yoğun buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.
Ardahan-Kars ve Kars-Göle kara yolunda yoğun buzlanma nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.
Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Olumsuz hava koşulları sebebiyle Kars-Ardahan kara yolunun Susuz mevkisinde yoğun buzlanma meydana geldi.
Yol, tır ve çekicilerin geçişine kapatıldı.
Kar yağışının yoğunlaştığı Kars-Göle kara yolu da tırların geçişine kapatıldı.
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