Kafkas Üniversitesinde eğitime 1 gün ara verildi

Açıklamada, engelli, hamile ve kronik hastalığı olan çalışanların idari izinli sayılacağı belirtildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları kaynaklı buzlanma riskine karşı üniversitenin tüm birimlerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

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