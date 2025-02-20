Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kafkas Üniversitesinde eğitime 1 gün ara verildi

        Kafkas Üniversitesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 22:46 Güncelleme: 20.02.2025 - 22:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kafkas Üniversitesinde eğitime 1 gün ara verildi
        ABONE OL

        Kafkas Üniversitesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları kaynaklı buzlanma riskine karşı üniversitenin tüm birimlerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, engelli, hamile ve kronik hastalığı olan çalışanların idari izinli sayılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erdi!
        Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erdi!
        Bakan Uraloğlu'ndan sürücülere uyarı
        Bakan Uraloğlu'ndan sürücülere uyarı
        Özel'den Lütfü Savaş'a 'piyon' benzetmesi
        Özel'den Lütfü Savaş'a 'piyon' benzetmesi
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        İmamoğlu uyardı! İstanbullular yarın sabaha dikkat
        İmamoğlu uyardı! İstanbullular yarın sabaha dikkat
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Vance: Barışın eşiğindeyiz
        Vance: Barışın eşiğindeyiz
        İstanbul'da yarın da okullar tatil
        İstanbul'da yarın da okullar tatil
        Ukraynalı komutan: ABD olmadan 6 ay dayanabiliriz
        Ukraynalı komutan: ABD olmadan 6 ay dayanabiliriz
        MR çekiminde kamerayla görüntü alınmış!
        MR çekiminde kamerayla görüntü alınmış!
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Eşini ve kayınbiraderini bıçakladı!
        Eşini ve kayınbiraderini bıçakladı!
        Hamile karısına ateş açtı!
        Hamile karısına ateş açtı!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!

        Benzer Haberler

        Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Kars'ta kardan mahsur kalan hasta, ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı
        Kars'ta kardan mahsur kalan hasta, ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı
        Kağızman Belediye Başkanı Alkan'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
        Kağızman Belediye Başkanı Alkan'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
        Ardahan-Kars ile Kars-Göle kara yolu, tırların geçişine kapatıldı
        Ardahan-Kars ile Kars-Göle kara yolu, tırların geçişine kapatıldı
        Kars'ta yolu kardan kapanan köydeki KOAH hastasını ekipler hastaneye ulaştı...
        Kars'ta yolu kardan kapanan köydeki KOAH hastasını ekipler hastaneye ulaştı...
        Kars'ta kapanan köy yolu sayısı 156'ya çıktı
        Kars'ta kapanan köy yolu sayısı 156'ya çıktı