Kars'ta yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan kadını ekipler hastaneye götürdü

Öte yandan bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Selim Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapalı 13 köy yolunun açılması için çalışmasını sürdürüyor.

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