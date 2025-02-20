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        Kars'ta yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan kadını ekipler hastaneye götürdü

        Kars'ın Selim ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan 60 yaşındaki kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 22:58 Güncelleme: 20.02.2025 - 22:58
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        Kars'ta yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan kadını ekipler hastaneye götürdü
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        Kars'ın Selim ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan 60 yaşındaki kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

        Yukarı Damlapınar köyünde böbreklerinden rahatsızlanan Zehra Gümüş'ün yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yoğun kar ve tipiden kapanan köye gidemeyince İl Özel İdaresi ekipleri, yolu ulaşıma açarak ambulansın geçişini sağladı.

        Sağlık ekiplerince evinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansa alınan Gümüş, Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Gümüş'ün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Selim Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapalı 13 köy yolunun açılması için çalışmasını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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