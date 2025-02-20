Kars'ta yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan kadını ekipler hastaneye götürdü
Kars'ın Selim ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan 60 yaşındaki kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.
Kars'ın Selim ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan 60 yaşındaki kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.
Yukarı Damlapınar köyünde böbreklerinden rahatsızlanan Zehra Gümüş'ün yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yoğun kar ve tipiden kapanan köye gidemeyince İl Özel İdaresi ekipleri, yolu ulaşıma açarak ambulansın geçişini sağladı.
Sağlık ekiplerince evinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansa alınan Gümüş, Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gümüş'ün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Selim Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapalı 13 köy yolunun açılması için çalışmasını sürdürüyor.
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