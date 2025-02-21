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        Kars'ta gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı

        Kars'ta gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 10 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 09:19 Güncelleme: 21.02.2025 - 09:19
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        Kars'ta gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı
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        Kars'ta gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 10 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, il sınırları içerisinde huzurun ve güvenliğin sağlanması amacıyla bazı kararların alındığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 Maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü açık alanlardaki eylem/etkinlikler (basın açıklaması, toplanma, yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) ile ilimiz merkez ve ilçelerimizde (il mülki sınırları içerisinde) eylem/etkinlik düzenlemek, düzenlenebilecek olan eylem/etkinliğe destek vermek ve gelebilecek kişi ya da grupların ve araçların ilimiz sınırlarına girişlerinin ve çıkışlarının 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddelerine istinaden 21.02.2025 saat 00.00'dan 02.03.2025 saat 23.59'a kadar (10) gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Kars ili coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmasına karar verilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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