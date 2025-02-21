Kars'ta sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 47 şişede 23,5 litre sahte içki, 11 şişe gümrük kaçağı içki, 40 litre etil alkol ve 46 şişe aroma kiti ele geçirildi.

Polis ekipleri, kent merkezi ve Kağızman ilçesinde bazı adreslere yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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