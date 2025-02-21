Kars'ta çocuklar eğitime verilen arada kızak keyfi yaşadı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar nedeniyle eğitime verilen iki günlük arayı değerlendiren çocuklar, kızaklarla kayarak eğlendi.

Olumsuz hava koşullarından dolayı ilçede dün ve bugün eğitime ara verildi.

Tatili fırsata çeviren çocuklar, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı İnönü Mahallesi'nde kızakla kayarak gönüllerince zaman geçirdi.

Çocuklardan İlkim Sena Hacıoğulları, "Okullar tatil oldu, bir yandan üzüldük bir yandan da sevindik. Şimdi kızağın keyfini çıkarıyoruz." dedi.

Emircan Baygeldi de "İki gündür okullar tatil, biz de mahallelerde kızağın keyfini çıkarıyoruz, çok güzel eğleniyoruz." diye konuştu.