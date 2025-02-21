Kars'ta çocuklar eğitime verilen arada kızak keyfi yaşadı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar nedeniyle eğitime verilen iki günlük arayı değerlendiren çocuklar, kızaklarla kayarak eğlendi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar nedeniyle eğitime verilen iki günlük arayı değerlendiren çocuklar, kızaklarla kayarak eğlendi.
Olumsuz hava koşullarından dolayı ilçede dün ve bugün eğitime ara verildi.
Tatili fırsata çeviren çocuklar, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı İnönü Mahallesi'nde kızakla kayarak gönüllerince zaman geçirdi.
Çocuklardan İlkim Sena Hacıoğulları, "Okullar tatil oldu, bir yandan üzüldük bir yandan da sevindik. Şimdi kızağın keyfini çıkarıyoruz." dedi.
Emircan Baygeldi de "İki gündür okullar tatil, biz de mahallelerde kızağın keyfini çıkarıyoruz, çok güzel eğleniyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.