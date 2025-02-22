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        Kars ve Ardahan'da kar nedeniyle 47 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

        Kars ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 11:04 Güncelleme: 22.02.2025 - 11:04
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        Kars ve Ardahan'da kar nedeniyle 47 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor
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        Kars ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ın merkezinde 3, Akyaka'da 2, Arpaçay'da 1, Digor'da 7, Kağızman'da 8, Sarıkamış'ta 3, Selim'de 3 ve Susuz ilçesinde ise 7 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

        Ardahan'da da kar ve tipi nedeniyle merkezde 8, Göle'de 5 olmak üzere 13 köy yoluna bağlantı sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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