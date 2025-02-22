Kars ve Ardahan'da kar nedeniyle 47 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

Ardahan'da da kar ve tipi nedeniyle merkezde 8, Göle'de 5 olmak üzere 13 köy yoluna bağlantı sağlanamıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ın merkezinde 3, Akyaka'da 2, Arpaçay'da 1, Digor'da 7, Kağızman'da 8, Sarıkamış'ta 3, Selim'de 3 ve Susuz ilçesinde ise 7 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Kars ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

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