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        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 15:31 Güncelleme: 22.02.2025 - 15:45
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        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
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        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

        Sarıçam ormanları arasında uzun pistleri ve kristal karıyla turistlerin dikkatini çeken kayak merkezinde kar kalınlığı 2. etap pistlerde 145 santimetreye ulaştı.

        Merkeze gelen yerli ve yabancı turistler, kayak, snowboard ve kızak kaymanın keyfini yaşadı.

        Kayak merkezinde 5 telesiyej ve 30 kilometreyi bulan farklı uzunluklarda 10 pist bulunuyor.

        Kayak eğitmeni Kürşad Üstündağ, AA muhabirine, son günlerde çok iyi kar yağdığını söyledi.

        Üstündağ, hafta sonu yoğunluğu yaşandığını belirterek, "Çok kaliteli ve yaklaşık 1 metre kar yağdı. Bütün kayakseverler hafta sonunu fırsat bilip burayı değerlendirdi. Herkesi buraya bekliyoruz." dedi.

        İstanbul'dan gelen Itır Tavşancı da Sarıkamış'ı çok sevdiklerini belirterek, "Her şey gayet güzel. Kara hasrettik zaten, gayet iyi oldu." ifadesini kullandı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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