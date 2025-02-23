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        Sarıkamış Nevruz'da İranlı turistleri bekliyor

        HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi, Nevruz Bayramı tatilinde İranlı turistleri ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 11:31 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:45
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        Sarıkamış Nevruz'da İranlı turistleri bekliyor
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        HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi, Nevruz Bayramı tatilinde İranlı turistleri ağırlayacak.

        Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kayakseverleri cezbeden 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinde kayak sezonu son yağan karla beraber yoğun geçiyor.

        Kar kalınlığının yer yer bir metreyi geçtiği merkezde, yaklaşık 5 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı kış turizmini hareketlendirdi.

        Bugünlerde İran'dan gelen kafileleri de ağırlayan merkezde yerli ve yabancı turistler, orman içinde kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşıyor.

        Merkez, 15-30 Mart tarihlerinde Nevruz Bayramı tatili için gelecek İranlı turistleri de ağırlayacak.

        - "İran'dan misafirlerimiz gelmeye başladı"

        Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Mehmet Saraçoğlu, AA muhabirine, kar yağışıyla kış turizminin yeniden hareketlendiğini söyledi.

        Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği kayak merkezine özelikle de İranlıların ilgisinin her geçen yıl arttığına dikkati çeken Saraçoğlu, şöyle devam etti:

        "Dünyada Alpler'de ve Sarıkamış'ta olan kar kendini göstermeye başladı. Karla birlikte turizm hareketliliğimiz de artmaya başladı. Yerli misafirlerimizin yanı sıra özellikle İran'dan misafirlerimiz gelmeye başladı. Nevruz da yaklaşıyor, mart ayının da güzel geçeceğini umut ediyoruz. Tüm yerli, yabancı misafirlerimizi karın tadını çıkarmaya bekliyoruz."

        - "Her sene talepler artıyor"

        İranlı turist grubu sorumlusu Hamit Çarkçı da İranlı kayakseverlerin yıllardan beri Sarıkamış'ı tercih ettiklerini belirterek, "İran'da, Sarıkamış'ı, sarıçam ormanları ve kristal kar kalitesinden dolayı çok seviyorlar ve her sene talepler artıyor. Biz de memnunuz, getirmiş olduğumuz misafirlerimiz de memnunlar." diye konuştu.

        İranlı turistlerden Hadis Gadiri ise "Sarıkamış'a geldik, karın keyfini çıkarıyoruz. Kar, orman ve her şey çok güzel." dedi.

        Snowboard yapan Omid Orshiye de Nevruz Bayramı için de bölgeye gelmeyi planladıklarını anlatarak, herkesi Sarıkamış'ın güzelliğini görmeye davet etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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