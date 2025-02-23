Sarıkamış'ta buz sarkıtlarını itfaiyeciler ortadan kaldırdı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çatılardaki buz sarkıtları itfaiyeciler tarafından kırılıyor, yollarda biriken kar ve buz kütleleri kamyonlarla taşınıyor.

Yoğun kar yağışının ardından kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı ilçe merkezinde, bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

Sarıkamış Belediyesi ekipleri, yaya ve araç trafiğini olumsuz etkilediği için cadde, sokak ve kaldırımlarda karla mücadele çalışması başlattı.

Ekipler, çatılarda oluşan buz sarkıtlarını ortadan kaldırdı, cadde ve sokaklarda biriken kar ve buz yığınlarını da kepçelerle kamyonlara yükleyip ilçe dışındaki boş alanlara taşıdı.

Ekipler, karla mücadele çalışmalarını ilçedeki mahallelerde de sürdürüyor.

Esnaf Serhat Yıldız, AA muhabirine, ilçede yoğun kar yağışı ve soğuk havanın hakim olduğunu belirterek, "Belediye ekiplerimiz önce çatılardaki buzları kırdı, sonra yolları temizledi. Ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.