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        Sarıkamış'ta buz sarkıtlarını itfaiyeciler ortadan kaldırdı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çatılardaki buz sarkıtları itfaiyeciler tarafından kırılıyor, yollarda biriken kar ve buz kütleleri kamyonlarla taşınıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 12:24 Güncelleme: 23.02.2025 - 12:24
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        Sarıkamış'ta buz sarkıtlarını itfaiyeciler ortadan kaldırdı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çatılardaki buz sarkıtları itfaiyeciler tarafından kırılıyor, yollarda biriken kar ve buz kütleleri kamyonlarla taşınıyor.

        Yoğun kar yağışının ardından kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı ilçe merkezinde, bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

        Sarıkamış Belediyesi ekipleri, yaya ve araç trafiğini olumsuz etkilediği için cadde, sokak ve kaldırımlarda karla mücadele çalışması başlattı.

        Ekipler, çatılarda oluşan buz sarkıtlarını ortadan kaldırdı, cadde ve sokaklarda biriken kar ve buz yığınlarını da kepçelerle kamyonlara yükleyip ilçe dışındaki boş alanlara taşıdı.

        Ekipler, karla mücadele çalışmalarını ilçedeki mahallelerde de sürdürüyor.

        Esnaf Serhat Yıldız, AA muhabirine, ilçede yoğun kar yağışı ve soğuk havanın hakim olduğunu belirterek, "Belediye ekiplerimiz önce çatılardaki buzları kırdı, sonra yolları temizledi. Ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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