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        Kağızman Belediye Başkan Vekili olan Kaymakam Daştan görevine başladı

        İçişleri Bakanlığınca Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, belediye binasına giderek görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:46 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:55
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        Kağızman Belediye Başkan Vekili olan Kaymakam Daştan görevine başladı
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        İçişleri Bakanlığınca Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, belediye binasına giderek görevine başladı.

        Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması ve görevden uzaklaştırılması sonrası "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirilen Kaymakam Daştan, sabah saatlerinde belediye binasına gitti.

        Başkanlık makamına geçen Daştan, görevine başladı.

        İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından görevlendirmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Kars ili Kağızman İlçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/44 esas sayılı dosya kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle, Mehmet Alkan, Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

        Açıklamada, aynı kanunun 45'inci ve 46'ncı maddeleri uyarınca Kağızman Kaymakamı Okan Daştan'ın, Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirilmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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