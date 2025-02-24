Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta yoğun tipi nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı

        Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçelerinde, yoğun tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 17:00 Güncelleme: 24.02.2025 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta yoğun tipi nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı
        ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçelerinde, yoğun tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

        Sarıkamış ilçesine bağlı Karapınar köyü yolunda tipi nedeniyle kamyonet yoldan çıkarak kara saplandı, Selim ilçesi Yalnızçam köyü yolunda araçlar yolda kaldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

        Araçlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kardeşini ve yengesini öldürüp taksi istedi!
        Kardeşini ve yengesini öldürüp taksi istedi!
        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
        Garajdan düştü sanılan öğretmenin ölümünde flaş tespit!
        Garajdan düştü sanılan öğretmenin ölümünde flaş tespit!
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        Athena Gökhan'a '6222' cezası verildi
        Athena Gökhan'a '6222' cezası verildi
        Apple'dan 500 milyar dolarlık yatırım
        Apple'dan 500 milyar dolarlık yatırım
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Sürekli üşüme hissi farklı hastalıkların habercisi olabilir!
        Sürekli üşüme hissi farklı hastalıkların habercisi olabilir!
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!

        Benzer Haberler

        Sarıkamış'ta sarıçam ormanları beyaza büründü
        Sarıkamış'ta sarıçam ormanları beyaza büründü
        Kağızman Belediye Başkan Vekili olan Kaymakam Daştan görevine başladı
        Kağızman Belediye Başkan Vekili olan Kaymakam Daştan görevine başladı
        Digor'da çocuklar curlingle tanışıyor
        Digor'da çocuklar curlingle tanışıyor
        Sarıkamış'ta buz sarkıtlarını itfaiyeciler ortadan kaldırdı
        Sarıkamış'ta buz sarkıtlarını itfaiyeciler ortadan kaldırdı
        Sarıkamış Nevruz'da İranlı turistleri bekliyor
        Sarıkamış Nevruz'da İranlı turistleri bekliyor
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu