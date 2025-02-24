Kars'ta yoğun tipi nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı
Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçelerinde, yoğun tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı.
Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçelerinde, yoğun tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı.
Sarıkamış ilçesine bağlı Karapınar köyü yolunda tipi nedeniyle kamyonet yoldan çıkarak kara saplandı, Selim ilçesi Yalnızçam köyü yolunda araçlar yolda kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.
Araçlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.
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