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        Kars'ta sağlık ekipleri KOAH hastası yaşlı kadını sırtında taşıyarak ambulansa ulaştırdı

        Kars'ın Digor ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan KOAH hastası 80 yaşındaki yaşlı kadın, sağlık ekiplerince sırtta taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 17:17 Güncelleme: 24.02.2025 - 17:17
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        Kars'ta sağlık ekipleri KOAH hastası yaşlı kadını sırtında taşıyarak ambulansa ulaştırdı
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        Kars'ın Digor ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan KOAH hastası 80 yaşındaki yaşlı kadın, sağlık ekiplerince sırtta taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

        İlçeye bağlı Mahirbey köyünde rahatsızlanan KOAH hastası Besri Kaya'nın yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

        Köye ulaşan sağlık ekipleri araçla, Kaya'nın evine kar nedeniyle gidemedi. Daha sonra yürüyerek eve giden ekipler, hastaya ilk müdahaleyi burada yaptı.

        Müdahalenin ardından sağlık ekibi, hastayı sırtına alıp bir süre yürüdükten sonra ambulansa ulaştırdı.

        Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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