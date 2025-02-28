Kars'ta tefecilik operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, belge ve doküman, başka şahıslara ait banka ve kredi kartı bilgileri, kurusıkı tabanca ile şarjör ele geçirildi.

Polis ekiplerince il merkezi, Akyaka ve Arpaçay ilçelerinde belirlenen 8 adrese 15 ekip ve 65 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

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