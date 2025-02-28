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        Kars'ta tefecilik operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Kars'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 13:38 Güncelleme: 28.02.2025 - 14:16
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        Kars'ta tefecilik operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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        Kars'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 zanlı tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik operasyon düzenlendi.

        Polis ekiplerince il merkezi, Akyaka ve Arpaçay ilçelerinde belirlenen 8 adrese 15 ekip ve 65 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, belge ve doküman, başka şahıslara ait banka ve kredi kartı bilgileri, kurusıkı tabanca ile şarjör ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından 3 şüpheli salıverildi, adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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