Kağızman-Ağrı kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Kentte kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.
Kağızman-Ağrı kara yolu, tipi ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle tüm araçlara kapatıldı.
Yolda güvenlik önlemi alan ekipler, araçların geçişine izin vermiyor.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
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