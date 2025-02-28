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        Kağızman-Ağrı kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 23:22 Güncelleme: 28.02.2025 - 23:22
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        Kağızman-Ağrı kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
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        Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı.

        Kentte kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kağızman-Ağrı kara yolu, tipi ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle tüm araçlara kapatıldı.

        Yolda güvenlik önlemi alan ekipler, araçların geçişine izin vermiyor.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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