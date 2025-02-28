Kars'ta bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan aile ile görüşerek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

İlçeye bağlı Karaboncuk köyünde Mehmet Yılan'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

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