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        Kars'ta bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 23:23 Güncelleme: 28.02.2025 - 23:56
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        Kars'ta bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Karaboncuk köyünde Mehmet Yılan'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

        Köylüler yangını kontrol altına alamayınca olay yerine Kağızman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kağızman Kaymakamı Okan Daştan aile ile görüşerek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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