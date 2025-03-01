Kars'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı
Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 7 yabancı uyruklu yakalandı.
Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 7 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, bir iş yerine düzenledikleri operasyonda, Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ağrı Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
İş yeri sahibi F.A. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem yapıldı.
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