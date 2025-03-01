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        Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 11:00 Güncelleme: 01.03.2025 - 11:00
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        Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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        Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezindeki bir eve operasyon gerçekleştirdi.

        Evde yapılan aramada, 46,12 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar sentetik uyuşturucu ham maddesi, sentetik ecza hap, 200 gram uyuşturucu maddeyi çoğaltmak için kullanılan tütün, 1 şişe halinde uyuşturucu maddeyi seyreltmek için kullanılan aseton ele geçirildi.

        Operasyonda evde polislerce gözaltına alınan İ.K. (64), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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