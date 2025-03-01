Evde yapılan aramada, 46,12 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar sentetik uyuşturucu ham maddesi, sentetik ecza hap, 200 gram uyuşturucu maddeyi çoğaltmak için kullanılan tütün, 1 şişe halinde uyuşturucu maddeyi seyreltmek için kullanılan aseton ele geçirildi.

Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

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