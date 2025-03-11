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        Köpeklerle melezleşmenin kurtların genetik çeşitliliğine etkisi araştırılıyor

        CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN DEMİRCİ - Çeşitli üniversitelerden akademisyenler, köpeklerle melezleşmenin kurtların genetik çeşitliliğine etkisini araştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:39 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:39
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        Köpeklerle melezleşmenin kurtların genetik çeşitliliğine etkisi araştırılıyor
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        CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN DEMİRCİ - Çeşitli üniversitelerden akademisyenler, köpeklerle melezleşmenin kurtların genetik çeşitliliğine etkisini araştırıyor.

        Zagrep, Utah, Koç, Balıkesir, Sakarya ve Düzce üniversitelerinin ortaklaşa yürüttüğü "Türkiye'de Kurtlar ve Köpekler Arasında Melezleşme Projesi"nin ilk ayağı için Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çalışmalara başlandı.

        Akademisyenlerin yanı sıra doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin olduğu yaklaşık 10 kişilik ekip, sahada çalışma yürütüyor.

        Sakarya Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Doç. Dr. Morteza Naderı koordinesinde 4 kişilik ekip, Çamaşır Dere bölgesinde soğuk havada ve karla kaplı arazide iz sürüp kurtlara ait dışkıları topladı.

        Araştırmacılar, kurtlar ile köpekler arasındaki melezleşmeyi incelemede kurt dışkısını kullanıyor.

        İlçeyi çevreleyen Allahuekber, Soğanlı ve Hamamlı dağlarında araçlarla ve çoğu zaman ayaklarına taktıkları hediklerle (Özel kar ayakkabısı) kurtların yaşam alanlarını inceleyen ekipler, araştırmalarında kardaki kurt izlerinden de faydalanıyor.

        Uydu vericilerinden de faydalanılan ve 2 yıl sürecek çalışmada, toplanan tüm veriler ayrıntılı analiz edilecek, laboratuvarlarda incelenecek.

        - "Topladığımız dışkıların DNA analizi olacak"

        Doç. Dr. Morteza Naderı, AA muhabirine, TÜBİTAK 1001 Projesi kapsamında kurtlar ve köpekler arasında melezleşmeyi araştırdıklarını söyledi.

        Kars kırsalında kurt ve köpeklerin diğer bölgelere göre daha iç içe olduğunu ifade eden Naderı, Sarıkamış'ın karla kaplı arazilerinde kurtları hem ayak izlerinden hem de uydu vericileriyle takibe alarak hayvanlara ait örnekler topladıklarını anlattı.

        Projenin ilk ayağını Kars'ta başlattıklarını belirten Naderı, şunları kaydetti:

        "Serbest köpeklerin doğaya çeşitli zararları var. (Köpekler) Bazen kurtlarla çiftleşirken kurtların genetik çeşitliliği bayağı düşüyor. Buna göre ülke çapında kurtlar ile köpekler arası melezleşme durumunu öğrenmek için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda çalışmalara ilk Sarıkamış'ta başladık. Burada kurtları takip ediyoruz, dışkılar topluyoruz. Bunların Sakarya Üniversitesi laboratuvarında DNA analizi olacak."

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