Kars'ta sigara paketinde uyuşturucu saklayan İran uyruklu şüpheli yakalandı
Kars'ta, sigara paketinde uyuşturucu saklayan İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Kars'ta, sigara paketinde uyuşturucu saklayan İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, kullanmak, bulundurmak, imal veya ticaretini yapan" şüphelilerin faaliyetlerini deşifre edilmesi, gençleri zehir tacirlerinden korumak amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.
Digor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, jandarma ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine İran plakalı bir aracı durdurdu.
İran uyruklu araç sürücüsünün üst aramasında, sigara paketi içerisinde bir miktar esrar ele geçirildi.
Jandarma ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.
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