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        Kars'ta sigara paketinde uyuşturucu saklayan İran uyruklu şüpheli yakalandı

        Kars'ta, sigara paketinde uyuşturucu saklayan İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 16:29 Güncelleme: 11.03.2025 - 16:29
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        Kars'ta sigara paketinde uyuşturucu saklayan İran uyruklu şüpheli yakalandı
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        Kars'ta, sigara paketinde uyuşturucu saklayan İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığınca "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, kullanmak, bulundurmak, imal veya ticaretini yapan" şüphelilerin faaliyetlerini deşifre edilmesi, gençleri zehir tacirlerinden korumak amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Digor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, jandarma ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine İran plakalı bir aracı durdurdu.

        İran uyruklu araç sürücüsünün üst aramasında, sigara paketi içerisinde bir miktar esrar ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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