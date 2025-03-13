Kars'ta 13 düzensiz göçmen yakalandı
Kars'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Kars'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Uygulamalarda, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.