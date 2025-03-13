Kars'ta jandarmanın çalışmasıyla 83 internet sitesine erişim engellendi

Bu kapsamda farklı ülkelerden yayın yapan 83 siteyi tespit eden ekiplerin çalışmaları sonucu bu siteler erişime kapatıldı.

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