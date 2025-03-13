Kars'ta jandarmanın çalışmasıyla 83 internet sitesine erişim engellendi
Kars'ta, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 83 internet sitesine erişim engeli getirildi.
Kars'ta, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 83 internet sitesine erişim engeli getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatan internet siteleriyle ilgili çalışma başlattı.
Bu kapsamda farklı ülkelerden yayın yapan 83 siteyi tespit eden ekiplerin çalışmaları sonucu bu siteler erişime kapatıldı.
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