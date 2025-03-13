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        Kars'ta jandarmanın çalışmasıyla 83 internet sitesine erişim engellendi

        Kars'ta, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 83 internet sitesine erişim engeli getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 14:46 Güncelleme: 13.03.2025 - 14:46
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        Kars'ta jandarmanın çalışmasıyla 83 internet sitesine erişim engellendi
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        Kars'ta, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 83 internet sitesine erişim engeli getirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatan internet siteleriyle ilgili çalışma başlattı.

        Bu kapsamda farklı ülkelerden yayın yapan 83 siteyi tespit eden ekiplerin çalışmaları sonucu bu siteler erişime kapatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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